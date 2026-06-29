Um grupo de 43 pessoas e 7 carros de boi já soma 15 dias na estrada rumo a Trindade. Vindos de uma fazenda em Orizona, cidade situada a cerca de 160 quilômetros, eles partiram no dia 14 de junho e têm chegada prevista para esta terça-feira (30). Na noite deste domingo (28), o grupo repousou em Aragoiânia, na região metropolitana de Goiânia.\nAo longo do caminho, a comitiva atravessa cidades como São Miguel do Passa Quatro, Bela Vista, Hidrolândia, Aragoiânia e Abadia de Goiás, até alcançar o destino final. A previsão é concluir o percurso em 30 de junho. Já o dia 1º de julho será reservado ao descanso dos carreiros e, no dia seguinte, ocorre o tradicional desfile de carros de boi — que reúne romeiros de diversas regiões do país. Em 2025, foram mais de 400 carros de boi na celebração, reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).