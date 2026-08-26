Wilker Renato Almeida da Silva, de 29 anos, e as duas filhas dele morreram em acidente envolvendo uma carreta e a caminhonete (Reprodução/Instagram Bless'Me Jeans e Divulgação/PRF)\nA carreta envolvida no acidente que matou o empresário Wilker Renato Almeida da Silva, de 29 anos, e as duas filhas dele, na BR-414, em Cocalzinho de Goiás, não tinha autorização para trafegar à noite, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Carlos Alfama. Conforme a investigação, o dono do veículo foi quem exigiu a viagem naquele horário, e o caminhoneiro aceitou e ainda fez uma ultrapassagem em local proibido.\nOs dois foram imprudentes. O dono do caminhão porque deu uma ordem para o motorista trafegar em horário proibido, e o motorista do caminhão aceitou essa ordem ilegal e ultrapassou em local proibido", disse o delegado à TV Anhanguera.