-Carreta gigante (1.3353347)\nUma carreta com 123 metros de comprimento chamou a atenção de motoristas e moradores ao chegar em Itumbiara, pela BR-153, nessa segunda-feira (22). Com a carga, que é um moinho industrial, o veículo chega a pesar 636 toneladas.O comboio seguiu viagem nesta terça-feira (23) pela BR-452 com destino a uma fábrica em Edealiana, ambos os municípios no sul goiano (assista acima ao veículo passando por um trecho da BR-153).\nA carreta transita a uma velocidade máxima de 20 km/h e ocupa duas faixas. Assim, são necessárias várias paradas e interdições pelo caminho. O trajeto é acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar (PM). Já o transporte está a cargo da empresa Cruz de Malta.\nVeja mais imagens do comboio na reportagem da TV Anhanguera: Carreta gigante com quase 700 toneladas levando moinho impressiona