-VÍDEO: Carro cai em erosão após asfalto ceder, em Goiânia (1.3363450)
Um carro caiu em um buraco aberto no asfalto em uma rua no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. As imagens do acidente, registradas por um motorista que passava pelo local, foram exibidas pela TV Anhanguera e mostram o veículo tombado, com a parte dianteira dentro da erosão.
Em nota ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que uma equipe realizou vistoria na manhã desta segunda-feira (19) e constatou o problema. Segundo a secretaria, será feita a recomposição e compactação do solo de parte do lote, para que, a partir desta terça-feira (20), as equipes possam realizar a colocação de meio-fio e a recuperação do asfalto danificado (leia a nota completa ao fim da matéria).