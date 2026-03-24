-POP_Apreensao_Carro_Canedo_240326 (1.3390009)\nUm carro com teto solar improvisado e mais de R$ 5 mil em multas foi apreendido no bairro Alvorada, em Senador Canedo (assista ao vídeo acima). A apreensão do veículo foi realizada na tarde desta segunda-feira (24) por agentes da Superintendência de Mobilidade e Trânsito (SMT).\nAo POPULAR, o superintendente da SMT, Fernando Vieira, contou que a autarquia tomou conhecimento desse carro após receber denúncias da população e, nesta segunda (24), conseguiu encontrar o veículo estacionado na porta de uma distribuidora de bebidas.\nDe acordo com Fernando Vieira, o veículo tem uma dívida de pouco mais de R$ 5 mil. “O carro tem cerca de R$ 3 mil em multas. Aí tem outros débitos de licenciamento e tudo mais, que giram em torno de R$ 5 mil a dívida dele toda. Sendo que esse licenciamento não é pago desde 2024”, disse.