Advogado Pedro Henrique Lopes Silva, 38 anos (Reprodução / Instagram Pedro Henrique Lopes)\nO carro do advogado desaparecido foi encontrado com sangue humano no porta-malas. Segundo a Polícia Civil (PC) também foram encontradas duas facas e um cartão bancário em nome do suspeito, em uma bolsa que também estava no carro.\nA polícia informou que o carro foi encontrado na noite desta terça-feira (18), em uma casa no setor Pedro Ludovico, em Goiânia.\nO carro estava na casa de um conhecido do suspeito, que ao ver notícias sobre o desaparecimento de Pedro Henrique, acionou a Polícia Militar, haja vista que não sabia do que tinha acontecido.\nAdvogado desaparece após sair para encontrar com cliente, diz família\nMulher que cuida da irmã e ficou desaparecida por sete dias muda versão e confessa que não foi sequestrada, diz delegado