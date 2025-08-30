Suspeitos (à esquerda) foram presos pela Polícia Militar de SP pelo crime contra o promotor de São Paulo Amauri Silveira Filho (à direita) (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm carro de luxo blindado, obtido por um empresário ligado à organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi modificado em Goiás para acoplar uma metralhadora .50 que seria usada para matar um promotor de Justiça de São Paulo (SP), Amauri Silveira Filho, de acordo com o Ministério Público. Dois empresários foram presos. As informações são do g1SP e da TV Anhanguera.\nA operação foi realizada nesta sexta-feira (29) por equipes da Polícia Militar e MP-SP, que cumpriram mandados de prisão temporária e de busca e apreensão contra os envolvidos, em Campinas (SP). O POPULAR não obteve o contato da defesa para um posicionamento até a última atualização desta reportagem.