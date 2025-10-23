Um carro andou sozinho e destruiu parte da galeria de fotos dos ex-prefeitos na sede da Prefeitura de Jaraguá, no centro goiano. Segundo a nota do município, o caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (22) após um vigilante, que trabalha no local, estacionar o veículo pessoal dentro do saguão do prédio e esquecer de engatar a marcha.\nAinda na nota, a prefeitura classificou o ocorrido como "um incidente isolado" e que os reparos no mural já começaram. O valor do prejuízo não foi divulgado. Além disso, ninguém se feriu e não foi necessário acionar a polícia nem os bombeiros.\nO POPULAR questionou a prefeitura se o vigilante será responsabilizado de alguma forma. Em resposta, a assessoria informou que a gestão municipal está verificando qual medida será tomada.\nDuas pessoas morrem após carreta invadir pista e causar batida na BR-452, diz PRF