-acidente_alego_amilton.mp4 (1.3460919)\nO carro do deputado Amilton Filho (MDB) bateu contra uma carreta no km 102 da BR-050, próximo a Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, quando ele viajava para cumprir agenda da campanha, segundo a assessoria do parlamentar. O motorista e o videomaker também estavam no veículo, mas sobreviveram.\nO acidente aconteceu na madrugada deste sábado (26). De acordo com a PRF e a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o motorista e o videomaker tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina.\nSegundo a a assessoria do deputado, o motorista já deixou o hospital. Já o videomaker ia ser transferido para um hospital de Goiânia para realizar exames.\nAs causas e circunstâncias do acidente estão sob apuração da PRF e serão formalizadas no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.