-Cratera (1.3421315)\nO carro de um motorista de aplicativo foi engolido por uma cratera que se abriu no asfalto na Avenida Deputado Vilmar Guimarães, em Aparecida de Goiânia, após o rompimento de uma adutora de água da Saneago.\nAo POPULAR, a empresa de saneamento informou que concluiu nesta quinta-feira (11) a recuperação da adutora de água. Segundo a Saneago, nesta sexta-feira (12), o abastecimento está normalizado na região e equipes trabalham na recomposição asfáltica do local. (Leia a nota completa ao final do texto).\nA parte da frente do carro ficou totalmente submersa na cratera. Em entrevista à TV Anhanguera, o motorista Davi Daniel contou como a situação aconteceu. "Foi uma sensação estranha porque o carro foi descendo como que em câmera lenta né? Porque eu estava devagar, mas o buraco foi sedendo e o carro desceu. Aí eu fiquei desesperado porque vi que o carro estava afundando", explica.