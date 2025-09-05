-POP_CARRO_FUNERARIO_5_9_2025 (1.3308714)\nUm carro funerário de luxo em Rio Verde, no sudoeste goiano, chamou a atenção dos internautas nas redes sociais. O atleta e criador de conteúdo, Daniel Henrique, de 26 anos, mais conhecido como Dhzero8, aparece em um vídeo mostrando o veículo C-180 da marca Mercedes usado como carro de uma funerária da cidade. O atleta brinca e diz aos seguidores que essa vida de luxo pode até nos últimos dias de vida (veja no vídeo acima).\nQuando eu falo que Rio Verde precisa ser estudada, é coisa de outro nível. Agora pronto, aumentaram a régua do ‘Batmóvel’. É, essa vida de luxo pode até nos últimos dias da sua vida, ou até depois da sua vida”, brincou.\nO vídeo já tem mais de 1 mil e 400 compartilhamentos e quase 38 mil visualizações na rede social. Daniel Henrique ainda descontrai os internautas e diz que para aqueles que vieram quebrado nessa vida, pelo menos bem encaminhados para a próxima estarão.