-VÍDEO (1.3426986)\nUm carro foi parar dentro da piscina após invadir um condomínio neste sábado (27), em Goiânia. Segundo a Polícia Militar de Goiás (PM-GO), a motorista não tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). No acidente, ela relatou que perdeu o controle do carro ao contornar uma rotatória. No vídeo divulgado pela TV Anhanguera, mostra o carro dentro da piscina. Apesar do susto, não houve feridos (assista o vídeo acima).\nO nome da motorista não foi divulgado, por isso O POPULAR não conseguiu contato com ela ou com a defesa até a última atualização desta reportagem.\n-WEBSTORIES - Carro invade condomínio e vai parar dentro de piscina, em Goiânia (1.3427047)\nMotorista bateu contra o muro e a tela de proteção do condomínio, e o automóvel acabou dentro da piscina (Reprodução / TV Anhangera)