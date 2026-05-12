Três pessoas ficaram feridas apTrês pessoas ficaram feridas após serem atropeladas na porta de uma distribuidora de bebidas no Jardim das Esmeraldas, em Aparecida de Goiânia – entre elas, uma criança de 1 ano. Imagens de câmera de segurança mostram que uma família estava em uma mesa disposta em frente ao estabelecimento comercial quando foram atingidos pelo carro conduzido por Bruno Cunha Gontijo, de 45 anos, que estaria embriagado. A prefeitura aponta que a prática de colocar mesas e cadeiras nestes locais é vedada pelo Código de Posturas do município.\nO caso ocorreu às 18h04 deste domingo (10), em uma distribuidora situada na esquina da Rua Campo Grande, e foi registrado por uma câmera de videomonitoramento do local. Conforme o registro da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO), o condutor dirigia um veículo Monza azul quando perdeu o controle da direção e avançou sobre a calçada, atingindo Pâmella Vitória Alves Coimbra, de 20 anos e a filha dela de 1 ano, além de Matheus Vieira da Silva, de 19, que foram socorridos e encaminhados a unidades de saúde. Bruno também foi socorrido, em estado grave, após ser agredido por populares.