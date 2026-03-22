-anapolis_carro_desgovernado.mp4 (1.3389225)\nUm carro invadiu um posto de combustível e colidiu contra uma das bombas de abastecimento, arrancando-a completamente da base, neste sábado (21), na Vila Nossa Senhora D'Abadia em Anápolis, na região central de Goiás. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO), não houve vazamento de combustível nem princípio de incêndio. A corporação informou ainda que as duas pessoas que ocupavam o veículo eram adolescentes: o condutor, de 16 anos, e a passageira, de 15. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento exato do acidente, que ocorreu por volta das 13h30.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Carro desgovernado invade posto de combustível\nOs militares informaram que o jovem foi socorrido por terceiros, enquanto a adolescente foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) com ferimentos em ambos os joelhos. Como a identidade dos envolvidos não foi revelada, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde das vítimas.