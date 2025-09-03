-acidente_bom_jesus.mp4 (1.3307756)\nUm carro invadiu um restaurante e quase atingiu uma funcionária do local. O acidente aconteceu no domingo (31) por volta das 23h54, em Bom Jesus de Goiás, na região sul do estado. De acordo com as imagens das câmeras de segurança, o motorista perdeu o controle da direção e bateu no balcão do estabelecimento.\nNa gravação é possível ouvir o barulho do veículo virando na rua, acelerando e invandido o comércio. O vídeo mostra o carro avançando sobre o balcão e a funcionária saindo correndo. Uma câmera externa mostrou o veículo fazendo a curva, perdendo o controle e entrando no restaurante.\nCarro avança sobre o balcão e funcionária sai correndo em Bom Jesus de Goiás (Reprodução/ TV Anhanguera)\nComo o nome do estabelecimento não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a funcionária e o responsável pelo restaurante.