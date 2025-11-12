-Vídeo carro misterioso em Caldas Novas (1.3335875)\nUm vídeo de um carro misterioso circulando pelas ruas de Caldas Novas, no sul de Goiás, viralizou nas redes sociais. O flagrante foi feito pelo corretor de imóveis Vinicius Henrique, de 35 anos, na noite do dia 31 de outubro, em frente ao Shopping Singapura. A publicação já ultrapassa 64 mil visualizações e gera debate entre os internautas, que tentam adivinhar o modelo do veículo.\nNa legenda da publicação, Vinicius Henrique brinca com os seguidores: ‘Isso é Caldas Novas. Seria uma Ferrari do Paraguai? O que vocês acham?’.\nO especialista em automobilismo Samuel Ivanaskas afirmou ao g1 Goiás que o veículo não é uma Ferrari. “É só um protótipo, é algo como se fosse uma réplica, mas não tem nenhum modelo da Ferrari que eles copiaram. Se assemelha, mas não é uma Ferrari não”, explicou.