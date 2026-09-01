-carro_fogo_cezarina (1.3451273)\nUm carro pegou fogo com um motorista dentro, em Cezarina, no sul de Goiás. Imagens obtidas pela TV Anhanguera mostram o momento em que ocorre uma explosão no interior do veículo, e o jovem de 20 anos se joga na rua para escapar das chamas (veja o vídeo acima). A vítima teve cerca de 35% do corpo queimado e precisou ser internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, segundo o relato da família ao POPULAR.\nO acidente aconteceu por volta das 17h do último domingo (30), na Avenida Rio Verde, na Vila Calândia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo.\nConsiderando a distância e o tempo necessário para o deslocamento da equipe mais próxima, sediada em Palmeiras de Goiás, a corporação solicitou à Prefeitura um caminhão-pipa do município para dar início ao combate às chamas até a chegada do apoio especializado.