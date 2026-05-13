-POP_Acidente_110526 (1.3408420)\nO carro que caiu no lago e matou seis pessoas em Alexânia, Entorno do Distrito Federal, estava com problemas no freio e sem freio de mão, segundo a Polícia Técnico-Científica de Águas Lindas de Goiás. O veículo carregava sete passageiros e apenas a mãe das crianças sobreviveu.\nSe não há marca de frenagem, a pessoa não teve aquela reação de frear para não cair no lago. Pode ter adormecido. Falha mecânica acho que está descartada também, pelo fato de não ter nenhum sinal de frenagem ou de desvio", explicou Leonardo Antunes Rosa, chefe da Polícia Científica, à TV Anhanguera.\nSegundo a delegada Silzane Bicalho, responsável pela investigação, o carro estava em condições precárias e superlotado. De acordo com ela, uma série de fatores, como a ingestão de bebida alcoólica pelo motorista, provocou a tragédia.