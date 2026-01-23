-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nUm carro que pode ter relação com o desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves, de 43 anos, foi analisado pela perícia da Polícia Técnico-Científica. Em entrevista à TV Anhanguera, a perita criminal Núbia Miranda Vieira comentou sobre o trabalho realizado.\nO veículo apresentado pelo delegado (André Barbosa) foi vistoriado e foram feitas pesquisas de vestígios biológicos", afirmou a perita.\nEla acrescentou que a equipe da Científica também vistoriou as dependências do condomínio que aparecem nas gravações dos últimos passos da corretora no prédio. A estimativa é que o laudo conclusivo da perícia fique pronto em até 15 dias.\n"Todas as informações sobre a quem pertence o veículo, se foram achados vestígios biológicos e a conclusão como um todo serão divulgadas em breve", pontuou a investigadora.