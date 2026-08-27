-CARRO_POÇO_SEM_FUNDO (1.3449605)\nO carro roubado de Juvenil Pereira de Lima, de 71 anos, em 2024, foi retirado nesta quarta-feira (26) de um lago conhecido como ‘poço sem fundo’, em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. Os moradores usaram tambores vazios de plástico para fazer o veículo emergir do fundo do lago e, depois, utilizaram maquinários para puxá-lo (veja o vídeo acima). Agora, eles se mobilizaram para restaurar o carro e entregá-lo funcionando ao idoso, segundo a filha.\nAo POPULAR, a filha do idoso, Eurandis Alves de Lima, disse que o Fiat Palio 2007 era um sonho antigo do pai, que gastou toda a aposentadoria para comprá-lo. Contudo, o sonho virou pesadelo após ele cair em uma fraude conhecida como "golpe do falso intermediário", em que um criminoso se passa por intermediador, recebe o valor da compra, mas o dinheiro não é repassado ao verdadeiro dono. Juvenil continuou com o sonho e conseguiu comprar o carro novamente, mas o veículo acabou sendo levado em um assalto dois anos depois, segundo a filha.