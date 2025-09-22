Em um estado cortado por rodovias, em que o sinal de celular desaparece em muitos trechos, a comunicação era um dos principais desafios enfrentados pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPR). Para resolver a falta de cobertura de telefonia móvel e rádio em pontos remotos, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) instalou equipamentos de internet via satélite de alta velocidade da Starlink em 133 veículos. O objetivo é garantir conexão em tempo real para viaturas do CPR e do Comando de Operações de Divisas (COD), além de carros de fiscalização de obras da própria agência.\nA contratação, voltada para atender as forças policiais, custará aos cofres públicos pouco mais de R$ 16 milhões, divididos em dois contratos. Desse total, cerca de R$ 132,8 mil serão destinados à instalação dos 133 equipamentos e R$ 15,8 milhões para a prestação do serviço ao longo dos 60 meses de vigência da contratação. De acordo com a Goinfra, a aquisição foi realizada por contratação direta com a Goiás Telecom que, “por ser uma empresa estatal, tem autorização do Tribunal de Contas do Estado para vender com dispensa de licitação para o próprio governo”.