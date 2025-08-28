Carros de luxo, frota de caminhões e lanchas foram apreendidos na operação, além do bloqueio de outros bens de alto padrão no nome dos envolvidos (Divulgação / Polícia Civil)\nEntre os bens bloqueados de um grupo suspeito de sonegar imposto de R$ 17 milhões e movimentar R$ 250 estão carros de luxo, caminhões e lanchas, listou a Polícia Civil de Goiás. De acordo com as investigações, os investigados abriram em nomes de "laranjas" nove empresas de fachada no ramo de materiais de construção.\nNa terça-feira (26), durante a Operação Straw Man, a PC cumpriu seis mandados de busca e apreensão. Na ação foram presos o dono de um atacadista de materiais de construção, um técnico de contabilidade, ambos de Goiânia; e um vaqueiro considerado o "laranja" do esquema criminoso, em Uruana, no centro de Goiás.