-Vídeo publicado por uma página no Tiktok mostra a situação dos veículos (1.3319612)
Um vídeo postado nas redes sociais mostra carros e motocicleta após um acidente em frente ao Aeroporto de Goiânia, onde o limite de velocidade é de apenas 20 km/h. Nas imagens, é possível ver os veículos danificados e a movimentação de pessoas no local.
A assessoria do aeroporto informou que o acidente ocorreu no último sábado (27) e um carro e uma moto e envolveram na batida. Segundo a nota, o motorista perdeu o controle da direção, bateu em uma coluna de ferro e atingiu a motocicleta. Apesar do impacto, não houve registro de feridos.