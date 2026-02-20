A empresa responsável pelo estacionamento do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, começou a adotar um novo sistema de proteção a veículos deixados no local. Semelhante ao que ocorre em outros aeroportos do País e até mesmo em parques de São Paulo, modelos de carros de luxo tidos como mais visados por criminosos estão tendo travas instaladas nas rodas dianteiras, com intuito de coibir furtos no espaço fechado.\nSob a gestão da empresa paulista Indigo Brasil, também responsável pelo Parque Ibirapuera, o estacionamento do aeroporto da capital goiana começou a receber, há poucos meses, o novo sistema de proteção. O POPULAR esteve nesta quarta-feira (18) no local e flagrou um Toyota SW4 com a trava de segurança afixada na roda esquerda dianteira, além de uma placa no vidro do motorista alertando sobre a medida adotada, por vezes, sem consentimento do condutor. Nesta quinta-feira (17), também havia travas em algumas Hilux, além de SUVs da Volvo.