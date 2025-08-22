Investigação apontou que Karol Digital adquiriu carros de luxo (Reprodução Instagram Karol Digital/Divulgação Polícia Civil)\nFoi a vida de luxo da influenciadora Karol Digital, ostentada para aproximadamente 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais, que acabou chamando a atenção da polícia e resultando na Operação FRAUS. Nas redes sociais ela postava viagens, carros e casas luxuosas e até um flutuante cor de rosa.\nNesta sexta-feira (22), a Polícia Civil prendeu preventivamente a influenciadora e o namorado dela, Dhemerson Rezende Costa, em um condomínio de alto padrão em Araguaína, na região norte do Tocantins. A investigação começou após uma denúncia anônima recebida pelo Ministério Público em agosto de 2023. A informação dizia que a influenciadora teria comprado três casas à vista por Pix. Os imóveis eram avaliados em R$ 1 milhão, R$ 2 milhões e R$ 4 milhões.