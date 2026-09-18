O Inep, órgão ligado ao MEC, divulgou nesta sexta-feira (18) a Cartilha do Participante da Redação do Enem 2026. O documento reúne as regras da prova e os critérios usados pelos corretores. Também traz orientações para a elaboração do texto, com exemplos de redações para ilustrar os critérios de avaliação.\nPara acessar a cartilha, o candidato deve entrar na página do Inep, disponível neste link, que direciona diretamente ao documento.\nUma novidade da cartilha de 2026 aparece na quinta competência, que traz uma explicação mais detalhada sobre a diferença entre apresentar uma proposta e apenas constatar uma situação\nSegundo o documento, a proposta de intervenção deve indicar uma ação voltada à transformação ou ao enfrentamento do problema discutido. A constatação, por outro lado, limita-se a descrever ou reconhecer uma situação existente, sem indicar uma medida para modificá-la.