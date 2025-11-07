Uma campanha do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) tem transformado a forma como a educação ambiental é trabalhada com crianças da rede estadual de ensino. A iniciativa Liga Cidade Limpa, que incentiva a separação correta de resíduos, já começa a se expandir para diversos municípios goianos. Com a assinatura de um termo de compromisso, a campanha deve ser levada também a outros Ministérios Públicos do País. O projeto — que tem como principal destaque um gibi com aventuras de heróis dedicados a combater o descarte irregular de lixo — já foi apresentado até ao governo federal.\nEm outubro de 2024, o MP-GO e o governo de Goiás firmaram um termo de cooperação técnica para a elaboração e divulgação da campanha Liga Cidade Limpa. A iniciativa nasceu no âmbito do projeto institucional Todos Pela Pers (Política Estadual de Resíduos Sólidos), desenvolvido desde 2021 pelo MP-GO, com o objetivo de promover o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).