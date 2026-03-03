O objetivo do projeto Maria da Penha nas Escolas é alcançar 20 mil pessoas neste mês de março de 2026. Trata-se de uma caravana de educação sobre formas de violência contra a mulher que vai percorrer 12 municípios goianos, com visitas a escolas. O foco é em estudantes que tenham de 10 a 14 anos de idade. O lançamento foi realizado na manhã desta segunda-feira (2), na Federação Goiana dos Municípios (FGM).\nOs estudantes vão receber orientações por meio de palestras e levarão para casa um exemplar da segunda edição do livro em quadrinhos Maria da Penha nas Escolas, escrito pela pesquisadora Manoela Barbosa, com ilustrações da artista plástica Zaia Ângelo. A publicação com foco no público infantil foi pensada pela idealizadora em 2016 e teve a primeira edição distribuída em 2022.\nO livro conta a história de Maria da Penha Maia Fernandes, farmacêutica cearense que foi vítima de violência doméstica e inspirou a Lei nº 11.340/2006, batizada com seu nome. Na sequência, a publicação explica a legislação e as formas de violência reconhecidas na norma, mas também avança com as novas nomenclaturas que ainda não estão na lei.