Uma cartomante, identificada como Sabrina Saviti Jorge, de 30 anos, foi presa em Goianésia, no centro goiano, suspeita de dar golpe de R$ 80 mil em um criador de gado, informou a Polícia Civil. Segundo o delegado responsável pelo caso, Álvaro Rodrigo Ferreira Resende, a suspeita disse à vítima que ela iria recuperar o dinheiro por meio de números indicados por ela, que seriam sorteados na loteria.\nPorém ele só poderia apostar {na loteria} após o término dos trabalhos. Foi um meio utilizado para convencê-lo a continuar sendo vítima do delito, tendo em vista o prejuízo financeiro que já havia sido causado", detalhou.\nSegundo a PC, ela foi presa em flagrante na tarde de segunda-feira (20), no momento em que saía do imóvel onde realizava os atendimentos.\nAo POPULAR, a defesa de Sabrina, composta pelos advogados Victor Hugo Leite e Raul André do Carmo, relatou que ela foi liberada após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (22), devido a “carência de indícios de autoria”. Segundo Victor Hugo, ela seguirá respondendo pelo processo em liberdade.