Casa em estilo modernista construída pelo escritor Bariani Ortencio: objetivo é fazer com que instituto permaneça no local (Fábio Lima)\nA casa do escritor e folclorista Bariani Ortencio, à venda por R$ 5,9 milhões, tem seis banheiros, piscina e um fogão à lenha, além de uma biblioteca com mais de três mil livros apenas sobre Goiás, discos, fotos e objetos raros. O espaço é considerado pelos familiares do artista como o maior do Brasil-Central. Ortencio viveu no local desde 1969 até dezembro de 2023, quando faleceu aos 100 anos.\nCom cerca de 800 m² de área construída em um terreno de 1.137 m², o imóvel apresenta traços do modernismo. O projeto foi assinado pelo arquiteto Eurico Calixto de Godoi, responsável também pelo Parque Mutirama e pelo antigo prédio da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), no setor Oeste, em Goiânia.