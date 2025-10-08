Casa em estilo modernista construída pelo escritor Bariani Ortencio: objetivo é fazer com que instituto permaneça no local (Fábio Lima)\nA casa do escritor e folclorista Bariani Ortencio, onde morou desde 1969, é considerada pelos familiares do artista como a maior biblioteca do Brasil-Central, por guardar mais de 3 mil livros apenas sobre Goiás, além de discos, fotos e objetos da época. Com aproximadamente 800m² de construção em um terreno de 1.137m², a construção tem estética modernista, assinada pelo arquiteto Eurico Calixto de Godoi, o mesmo do Parque Mutirama e do prédio da antiga Assembleia Legislativa.\nA ideia inicial da família era transformar a casa situada na Rua 82, próximo à Praça Cívica, em Goiânia, em um memorial cultural goiano. Contudo, pela demora nas negociações, ela foi colocada à venda pelo valor de R$ 5,9 milhões.