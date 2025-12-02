-HOMEM_FOGO_CANDOMBL (1.3344584)\nA Casa de Candomblé Ilê Oba Òfuurufú Ase Afééfé Ayó, onde também funciona um instituto social, foi incendiada na madrugada desta terça-feira (2), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia. Imagens mostram o momento em que um homem, vestido de blusa de frio com capuz que cobria a cabeça, jogou um líquido inflamável na porta do local e ateou fogo. Ninguém foi preso até o momento (veja o vídeo acima).\nO ataque ocorreu por volta das 3h30, no Residencial Triunfo 1. Ao POPULAR, a assessora da Casa, Ana Miranda, afirmou que havia sete pessoas trabalhando dentro da residência para os preparativos de uma festa no momento do ocorrido. As chamas se alastraram e invadiram a casa, destruiu objetos, móveis e parte da estrutura\nSegundo ela, o homem chegou em um carro modelo sedan e parou em uma rua próxima. Quando ele ateou o fogo no portão, as chamas atingiram colchões e outros objetos que estavam próximos, ocasião em que o incêndio se alastrou.