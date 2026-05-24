Menina de 2 anos deu entrada em unidade de saúde com hematomas; pai confessou as agressões à Guarda Civil Municipal (Divulgação/GCM Aparecida de Goiânia)\nA casa onde uma menina de 2 anos morreu após ser agredida tem indícios de que foi lavada para tentar ocultar o sangue da vítima, em Aparecida de Goiânia, segundo o delegado Jonatas Soares Barbosa. Conforme o relato, a perícia encontrou marcas de sangue em outro cômodo e sinais no chão de arrastamento de um corpo. A babá da criança está presa.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da mulher para ela se posicionar sobre o caso.\nFoi levantado no momento do flagrante, durante todo o dia em que a gente averiguava a situação, e está caminhando de forma bem sólida nesse sentido, inclusive através de conversa com o perito e com as pessoas que atenderam a ocorrência, que houve realmente uma tentativa de ocultar vestígios”, afirmou o delegado à repórter do g1, Bárbara França.