-Casal coloca fogo (1.3313437)\nUm casal foi preso nessa terça-feira (16) suspeito de colocar fogo em uma área de vegetação que fica no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), no momento do crime, o homem, de 21 anos, e a mulher, de 24, ainda estavam com um bebê de colo, que é filho somente da jovem. Imagens de uma câmera de segurança registraram a ação (assista acima).\nO vídeo mostra o homem se abaixando, próximo ao mato, enquanto a mulher e o bebê observam a alguns metros de distância. Segundos depois, as chamas começam a se espalhar pela vegetação. Ninguém se feriu, mas o solo e algumas árvores do local ficaram destruídos. O caso aconteceu na última segunda-feira (15), por volta das 23h.\nÀ PM, no momento da prisão, o casal confessou o crime. O homem também disse aos policiais que os dois haviam bebido e não tinham consciência do que estavam fazendo. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.