Um casal de Anápolis deverá receber R$ 45.411,74 em indenização após ter a viagem de lua de mel prejudicada pelo cancelamento de voos internacionais. A sentença, que saiu no fim de junho, determinou que a companhia aérea pague R$ 35.411,74 por danos materiais e R$ 5 mil para cada um dos dois passageiros por danos morais. Para a Justiça de Goiás, a empresa não apresentou uma alternativa capaz de manter o roteiro contratado e obrigou o casal a comprar novas passagens para conseguir viajar.\nO POPULAR procurou a defesa da companhia aérea para comentar a decisão e informar se pretende recorrer, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.\nEm entrevista à reportagem, a advogada do casal, Julianna Augusta, contou que a viagem foi planejada com meses de antecedência e fazia parte da comemoração do casamento. O roteiro incluía conexões em Doha, no Catar, e passagens por Zanzibar e Kilimanjaro, na África, além de reservas de hotéis e outros serviços já pagos que deveriam ocorrer no mês de maio deste ano.