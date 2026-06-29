-VÍDEO: Cachorrinha é resgatada e adotada por casal (1.3427602)\nUma viagem entre Goiânia e a cidade de Goiás terminou de forma inesperada para um casal que decidiu mudar o destino de uma cadelinha encontrada em uma rodovia. O animal, que corria risco de ser atropelado, foi resgatado durante o trajeto e acabou ganhando um novo lar. A história repercutiu nas redes sociais e emocionou milhares de internautas.\nNo vídeo, a publicitária Laura Reynol e o companheiro seguiam viagem quando avistaram a cachorrinha em situação de perigo às margens da estrada. De acordo com ela, a cadela se escondeu debaixo do veículo e só saiu depois que o casal conseguiu retirá-la em segurança.\nEla parou embaixo do carro e não saiu até tirarmos de lá”, escreveu.\nGraciele Lacerda busca cachorro rejeitado em adoções para novo lar; vídeo