O Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA) aceitou denúncia do Ministério Público do Pará (MP-PA), enviada em junho deste ano, que acusa o policial militar Adedilço Alves Viana, de 58 anos, e a companheira dele, Brenda Rodrigues dos Santos, de 28, de cometerem crime de tráfico de pessoas no município de Portel, localizado na Ilha do Marajó, no Pará. Os dois são naturais de Niquelândia, no Norte de Goiás, e teriam viajado até o outro Estado para comprar uma criança recém-nascida por até R$ 1,5 mil, sob a justificativa de que lá existia “muita gente carente” e de que seria “mais fácil fazer a compra”.\nO MP-PA, em nota enviada à reportagem, afirma que os acusados já apresentaram resposta à acusação e que a próxima etapa será a realização de uma audiência, que ainda será designada. A denúncia, realizada pelo promotor de justiça de Portel, Ronaldo Carvalho Bastos Junior, pede uma indenização no valor de R$ 100 mil a ser paga por Adedilço por danos morais coletivos em favor das comunidades vulnerabilizadas da Ilha do Marajó, além do devido julgamento do casal.