-VÍDEO: Casal é preso suspeito de chefiar tráfico internacional de drogas (1.3362453)\nUm casal morador de Goianápolis, em Goiás, foi preso nesta terça-feira (13) suspeito de comandar o tráfico internacional de drogas e integrar uma organização criminosa que atuava na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. As prisões aconteceram durante uma operação conjunta das polícias do Brasil e do Paraguai, após meses de investigação.\nSegundo a Polícia Civil de Goiás, os dois são apontados como líderes do tráfico de drogas em Goianápolis e responsáveis por coordenar a distribuição de entorpecentes como cocaína, maconha e crack. Para tentar escapar da Justiça, o casal teria fugido para a região de fronteira, onde continuava comandando as atividades criminosas.\nAssista a matéria da TV Anhanguera: Casal chefiava o tráfico internacional de drogas em Goiás