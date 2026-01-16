-VÍDEO: Casal de Goiás percorre a América do Sul em viagem de moto (1.3362551)\nEnquanto muita gente espera as férias para descansar, o goianiense Eduardo Balduino, de 45 anos, prefere outro ritmo: estrada e paisagens de tirar o fôlego. Sempre ao lado da esposa, Luanna Barcellos, de 40 anos, ele transformou a moto em casa, mapa e passaporte para conhecer a América do Sul sobre duas rodas.\nEu nunca viajo sozinho. Ela vai comigo sempre. É minha garupa e também quem faz toda a logística da viagem”, contou Eduardo.\nAo POPULAR, o empresário contou que é Luanna quem pesquisa os destinos, monta os roteiros, organiza hotéis, campings e o cronograma para que tudo caiba no tempo disponível — geralmente cerca de 30 dias, aproveitando férias e recessos do serviço público.\nPirenópolis serve de paisagem para o filme goiano 'Caducando de Amor'