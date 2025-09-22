Wellitom e Rosimara, casal que estava na moto. (Arquivo pessoal/Leonardo Ferreira Braga)\nA autônoma Rosimara Ferreira Mendonça e o trabalhador rural Wellitom Vieira Bruno, ambos de 42 anos, casal que estava na moto envolvida no acidente na BR-153, em Campinorte, tinham saído da chácara onde moravam e iam comprar carne para fazer um churrasco. A informação foi confirmada ao POPULAR pelo filho de Rosimara, o eletricista Leonardo Ferreira Braga, de 27 anos. Wellitom era o condutor da moto. Além do casal, a tragédia ainda matou uma família de seis pessoas, totalizando oito mortes.\nSegundo Leonardo, a chácara onde a mãe morava fica na zona rural de Mara Rosa. Rosimara e Wellitom estavam juntos há menos de um ano, e ela sonhava em abrir uma loja de doces em Uruaçu. O negócio já tinha até perfil em uma rede social.