-PEIXE_ARAGUAIA (1.3398543)\nO que era para ser apenas uma pausa para o almoço às margens do Rio Araguaia transformou-se em uma batalha de 40 minutos e na conquista de um peixe “troféu”, com 80 quilos e 1,8 metro de comprimento. O casal de turistas Paulo Antônio e Lorraine Mendes pescou, pela terceira vez, uma piraíba, um peixe gigante que precisou ser devolvido ao rio logo após o registro, em respeito às normas de preservação ambiental que proíbem o consumo da espécie.\nEssa foi a mais pesada que já pegamos. É um troféu”, afirmou Paulo.\nPeixe gigante pescado no Rio Araguaia é conhecido como 'tubarão de água doce'; veja detalhes da espécie\nIrmãos pescam Piraíba de 2 metros com aproximadamente 100 kg no Rio Araguaia; vídeo\nPeixe gigante pescado no Rio Araguaia não pode ser consumido e deve ser devolvido à água; entenda