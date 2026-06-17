Um casal que estava desaparecido foi encontrado morto dentro de um carro submerso em uma represa de Uberlândia (MG).\nIngrid Gabriela Bezerra Nunes, 26, e Mário Batista Rios, 23, estavam desaparecidos desde a manhã do domingo (14). Antes de sumirem, os dois tinham ido para uma festa na região das Chácaras Valparaíso. Eles foram vistos com vida pela última vez ao deixarem o local do evento, por volta das 8h30, segundo testemunhas relataram à polícia.\nCorpos foram encontrados na noite da segunda-feira (15). O veículo estava a cerca de três metros de profundidade na represa e distante 12 metros da margem de terra, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.\nMilitar do Exército morre após passar mal durante instrução de natação em Goiânia\nAvião que caiu em Rio Verde e matou avô e neto estava regular na Anac