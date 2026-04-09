Um casal teve o corpo queimado durante um incêndio registrado em um banheiro localizado no mercado aberto, na Avenida Paranaíba, em Goiânia, nesta quinta-feira, por volta das 7h. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), a mulher não resistiu e morreu no local, enquanto o homem foi socorrido com queimaduras em diversas partes do corpo.\nComo o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu obter informações sobre o estado de saúde.\nDe acordo com a corporação, as equipes foram acionadas para atender à ocorrência de incêndio e, ao chegarem, encontraram um dos banheiros em chamas. Durante o atendimento inicial, um homem já havia sido retirado do local por populares. Conforme relatos dos bombeiros, ele apresentava queimaduras e foi encaminhado para atendimento médico hospitalar.