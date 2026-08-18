-Vídeo: Atropela casal (1.3445909)\nUm casal ficou gravemente ferido após a moto em que estava ser atingida por uma caminhonete conduzida por um adolescente de 17 anos. O acidente ocorreu no cruzamento entre as avenidas Perimetral e Independência, no Setor Campinas, em Goiânia (assista acima). De acordo com a Polícia Militar (PM), o rapaz não possui habilitação, avançou o sinal vermelho e estava bêbado. As informações foram apuradas pelo repórter Tariq Augusto, da TV Anhanguera.\nEm nota enviada à TV Anhanguera, o advogado Wesley Assunção, que representa a família do adolescente, declarou que todos estão profundamente abalados e lamentam o ocorrido. Conforme a defesa, o adolescente realiza tratamento para ansiedade e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), tendo sofrido uma crise momentos antes do acidente. O defensor afirmou ainda que os parentes estão à disposição para prestar apoio aos familiares do casal ferido, assim como esclarecimentos à Justiça.