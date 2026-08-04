-VÍDEO (1.3440954)\nUm casal e a filha fisgaram peixe de 2,1 metros no Rio Araguaia. O vídeo gravado pela família de Piracanjuba, na região sul do estado, mostra o momento em que o peixe é fisgado. Marcelo Mata, de 44 anos, tenta puxá-lo e conta com a ajuda da família, que vibra com o tamanho do peixe (veja o vídeo acima). Após fazer o registro do peixe, que não pode ser consumido, ele foi devolvido ao rio.\nO peixe foi fisgado na última quarta-feira (29). “Esse foi nosso recorde. Já pegamos vários outros abaixo de 2 metros”, contou Marcelo Mata em entrevista ao POPULAR.\nAlém de Marcelo, a família 3 Matas, como é conhecida, é composta por Julia Costa, de 37 anos, e a filha Marcella Costa, de 15 anos. Eles passaram cinco dias na região do Rio Araguaia e resumiram a pesca como uma “diversão em família”, segundo Marcelo.