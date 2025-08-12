O dentista e a técnica de enfermagem que realizaram um aborto clandestino mal sucedido em uma estudante de Direito, de 20 anos, em um quarto de motel em Ceres, no Centro de Goiás, foram indiciados por aborto consentido e homicídio doloso qualificado. No dia 1º de agosto, a jovem teve uma parada cardiorrespiratória após a aplicação endovenosa de um hormônio e morreu. O inquérito foi concluído na última sexta-feira (8).\n“A Polícia Civil, ao final da investigação, constatou que os dois, que são da área da saúde, assumiram o risco de provocar o resultado morte na vítima”, explicou Matheus Costa Melo, delegado responsável pelo caso. A dupla aplicou ocitocina, um hormônio importante para induzir ou acelerar o trabalho de parto, diluída em soro fisiológico na veia da jovem. Eles encomendaram 30 comprimidos da substância e administraram de 9 a 21 comprimidos na vítima.