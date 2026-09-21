-Corpo em mala (1.3458516)\nUm casal foi preso suspeito de matar um homem e transportar o corpo dele em uma mala. É investigada ainda a participação de um menor e de uma mulher, que já foi ouvida na condição de testemunha. O caso aconteceu em 8 de setembro deste ano, e câmeras de segurança registraram quando o corpo foi transportado em uma mala pelas ruas de Goianira, na região metropolitana de Goiânia.\nEm entrevista à TV Anhanguera, o tenente-coronel da Polícia Militar, Lívio Oliveira, contou que, no dia 11 de setembro, moradores do Setor Residencial Florença acionaram a corporação após encontrarem o corpo em avançado estado de decomposição dentro da mala em um lote. As polícias Civil e Científica foram acionadas, e uma força-tarefa criada para identificar a vítima e os suspeitos.\nTio de consideração que estuprou e matou adolescente por considerá-la 'mal-educada' é condenado a 45 anos