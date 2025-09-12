- rio_verde_onca.mp4 (1.3311520)\nUm casal teve uma suspresa ao encontrar uma onça em uma estrada da região de Ouroana, distrito de Rio Verde, no sudoeste goiano. O felino foi flagrado pelos moradores caminhando tranquilamente pelo trecho, que fica próximo à zona rural do município. Ao POPULAR, a porteira indústrial Valéria Machado contou que se assustou ao se deparar com o animal na manhã da última quarta-feira (10).\nNa gravação quando o marceneiro Antônio Targino, marido de Valéria, se aproximou da onça com a moto, ela começou a gritar: 'Ficou doido? Gente! Você vai sozinho'. O registro feito pelo casal se espalhou pelas redes sociais.\nAo POPULAR, Valéria Machado disse que se assustou ao ver a onça e que não sabia o que fazer quando avistou o felino. Segundo Valéria Machado, o animal não demonstrava sinais de agressividade e parecia apenas atravessar a estrada em busca de abrigo ou alimento.