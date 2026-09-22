O casal preso suspeito de matar um homem e transportar o corpo dele em uma mala, escondeu a mala debaixo de um colchão velho em um lote baldio no Residencial Florença, em Goianira, na região metropolitana de Goiânia. O corpo foi identificado como um homem de 37 anos, que teria sido estrangulado.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, portanto, a reportagem não conseguiu entrar em contato para um posicionamento.\nConforme mostrou O POPULAR, o corpo foi descoberto por um vizinho do lote abandonado, que percebeu um mau cheiro vindo do terreno e decidiu verificar de onde estava vindo o cheiro. No local, o vizinho encontrou a mala verde, onde o corpo estava escondido, e acionou a polícia.\nCasal é preso suspeito de matar homem e levar corpo em mala, em Goianira; vídeo\nDuas ossadas dentro de malas são encontradas no mesmo dia