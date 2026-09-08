-Vídeo: Resgata casal (1.3453650)\nPoliciais militares resgataram um casal que ficou ilhado dentro de um carro durante um alagamento em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). Apesar do perigo, o homem e a mulher não sofreram ferimentos. As informações foram apuradas pela repórter Tatiane Barbosa, do g1 Goiás (assista acima).\nA equipe policial realizava um patrulhamento de rotina pela região quando avistou moradores reunidos filmando a enxurrada. Ao se aproximarem da aglomeração, os agentes constataram que havia duas pessoas presas no interior do veículo cercado pela água O caso ocorreu na tarde do último domingo (6), no Setor Parque Rio Branco.\nA situação exigia urgência devido ao risco de uma tragédia maior. De acordo com o cabo Valério Antony, havia perigo de o carro tombar e cair sobre a linha férrea que passa sob o viaduto próximo ao local do alagamento.